المخابرات البريطانية: روسيا لن تتمكن من الاستيلاء على دونيتسك بأكملها

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع البريطانية فى آخر تحديثاتها الاستخباراتية، أن القوات الروسية تسعى إلى التقدم فى اتجاه مدينتى بافليفكا وفوليدار فى منطقة دونيتسك، ولكن من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على تركيز قوات ذات جودة كافية لتحقيق اختراق تشغيلى والاستيلاء على ما تبقى من منطقة دونيتسك التى تسيطر عليها أوكرانيا.





وقالت الوزارة - فى تغريدة لها على موقع تويتر اليوم - إن المنطقة المحيطة بمدينتى بافليفكا وفوهليدار فى جنوب وسط منطقة دونيتسك كانت مسرحا لقتال عنيف خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من أن القليل من الأراضى قد تم الاستحواذ عليها. وأضافت أن لدى كل من روسيا وأوكرانيا قوات كبيرة منخرطة فى هذا الأمر، فى حين تكبدت مشاة البحرية الروسية خسائر فادحة.

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