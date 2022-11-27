زلزال جديد يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن وكالة الأرصاد القول، إنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" فى أعقاب الزلزال الذى يقع مركزه على بعد حوالى 228 كم من جنوب منطقة مالوكو وكان على عمق 90 كم.

وعلى الرغم من عدم وجود تحذير من موجات المد، حثت الوكالة السكان على البقاء فى حالة تأهب لمواجهة توابع الزلزال.

وتهز الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع البلاد على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم حلقة النار، حيث تلتقى العديد من الصفائح التكتونية وتتسبب فى أنشطة بركانية وزلزالية متكررة.

وكان آخر زلزال مميت شهدته إندونيسيا، قد ضرب منطقة سيانجور بمقاطعة جاوة الغربية فى 21 نوفمبر الجارى عندما بلغت قوته 5.6 درجة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 318 شخصًا وجرح 7729 آخرين،

وفقًا للوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، تسبب الزلزال فى تدمير 2345 منزلاً وأجبر 73693 ساكنًا على اللجوء.