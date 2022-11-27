العالم اليوم - بالفيديو.. ميسي يقود احتفالات الأرجنتين لأكثر من ساعة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ميسي يقود احتفالات الأرجنتين لأكثر من ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - احتفل لاعبو المنتخب الأرجنتيني بشكل صاخب، مساء السبت، بعد فوزهم المهم على المكسيك بهدفين نظيفين، مما أبقى على آمال التانغو في التأهل للدور الثاني من منافسات كأس العالم.

واستهلت الأرجنتين المشاركة الثامنة عشرة لأبطال عامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط تاريخي على يد السعودية 1-2، قبل أن تعود للفوز على المكسيك، بهدفين من تسجيل النجم ليونيل ميسي والبديل إنسو فرنانديس.

ويبدو أن هذا الفوز أشعر لاعبي "التانغو" بارتياح كبير، حيث كانوا متخوفين من هزيمة، كانت ستؤدي مباشرة إلى إقصائهم من مونديال 2022.

وذلك ما أظهره مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، ويرصد احتفالات ميسي ورفاقه في غرفة الملابس.

وفي الفيديو، يمكن رؤية اللاعبين داخل غرفة الملابس يرقصون على موسيقى لاتينية صاخبة ويرددون هتافات حماسية، فيما بدا ميسي وكأنه يقود الأوركسترا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير واردة من الملعب، إن احتفالات لاعبي الأرجنتين كانت "جنونية"، ودامت أكثر من ساعة قبل المغادرة صوب مقر إقامتهم.