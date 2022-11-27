العالم اليوم - سقوط طائرة مقاتلة مصرية خلال "أنشطة تدريبية"

انتم الان تتابعون خبر سقوط طائرة مقاتلة مصرية خلال "أنشطة تدريبية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب غريب غريب، سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث، أنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، الأحد، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

وأوضح أن الحادث وقع "نتيجة عطل فني"، لافتا إلى "نجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة" .

وأضاف البيان أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المختصة".