العالم اليوم - سوريا.. قصف تركي متجدد على مواقع "قسد" وتعزيزات عسكرية

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. قصف تركي متجدد على مواقع "قسد" وتعزيزات عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - جددت القوات التركية، يوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب، شمال سوريا.

وقالت مصادر ميدانية لـ " دوت الخليج" إن الطيران التركي المسيّر استهدف بعدة صواريخ مطار منغ العسكري الخاضع لسيطرة (قسد) بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة بالقواعد المحيطة بمدينة جرابلس على المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة بوصول تعزيزات جديدة للجيش التركي، خلال الساعات الماضية، إلى الأراضي السورية قادمة عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.

وبحسب المصادر، فقد ضمت التعزيزات التركية 8 شاحنات عسكرية و سبعة دبابات ومدفعية وناقلات جند.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات التركية مؤخراً بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق ريف حلب شمال سوريا.