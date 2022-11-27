مصرع 5 أشخاص فى حادث تحطم طائرة بـ كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة يونهاب، فإن العمل جار على تحديد هويات الضحايا، حيث اعتقد فى البداية أنه لم يكن هناك قتلى، عدا الشخصين اللذين كانا على متن الهليكوبتر، وهما طيار يبلغ من العمر 71 عاما، وميكانيكى يبلغ 54 عاما.

وصرحت السلطات الكورية، أن الهليكوبتر تحطمت واشتعلت فيها النيران قرابة الساعة 10:50 من صباح اليوم، أثناء قيامها بمهمة استطلاع تحسبا من اندلاع حرائق فى الغابات، لكن طواقم الإطفاء سيطرت على الوضع بسرعة، وتم إخماد حريق الهليكوبتر.

وقال أحد مسؤولى الإطفاء، إن الطيار والميكانيكى توفيا داخل الهليكوبتر ومازالا عالقين هناك، وتجرى محاولات إخراجهما، لكن يصعب الوصول إليهما بسبب احتمال وقوع انفجارات إضافية فى جسم الهليكوبتر.

وقد نشرت سلطات مكافحة الحرائق هليكوبترا، و28 سيارة إطفاء، و114 مسعفا ورجل إطفاء فى مكان الحادث.

يشار إلى أن المروحية من طراز S-58T هى أمريكية استأجرتها الحكومات المحلية فى كوريا الجنوبية فى كل من، يانج يانج، وسوكشو، وجوسونج، ولم يكن هذا أول حادث تحطم لهذا الطراز من الهليكوبترات، حيث وقعت عدة حوادث مشابهة خلال العامين الماضيين