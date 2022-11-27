عاجل- حريق فى منشأة لتكرير النفط بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - قال إيجور كوبزيف، حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إن حريقا اندلع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بمنشأة "أنجارسك" لتكرير النفط، مشيرا إلى أنه تم إخماده.
وأضاف "كوبزيف" أنه لم تقع أى إصابات ولم يتأثر العمل فى المنشأة.
وتعد المنشأة، أحد أكبر مصانع تكرير النفط فى سيبيريا، مملوكة لشركة أنجارسك للبتروكيماويات التابعة لروسنفت أكبر شركة منتجة للنفط بروسيا، وتقع بالقرب من بحيرة بايكال فى جنوب سيبيريا.
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