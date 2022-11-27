العالم اليوم - احتجاجات طلابية على القيود الصارمة لمكافحة كورونا في بكين

انتم الان تتابعون خبر احتجاجات طلابية على القيود الصارمة لمكافحة كورونا في بكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا في بكين، الأحد، في تظاهرة احتجاجا على الإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي هذا الاحتجاج في أعقاب تظاهرة خرجت ليل السبت إلى الأحد في جامعة بكين وأخرى مماثلة في شنغهاي ومدن عدة في الصين، ضد التدابير الصحية الصارمة السارية في البلاد.

وقال طالب بالجامعة المرموقة "عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المطعم الجامعي ثم انضم إليهم تباعاً مزيد من الأشخاص".

ونقلت "فرانس برس" عن الطالب قوله "الآن هناك ما بين 200 و300 شخص".

واشار إلى أن طالبة بدأت بحمل ورقة بيضاء، في تصرف أصبح احتجاجاً رمزياً على الرقابة في الصين، وانضمت إليها نساء أخريات.

وأضاف الشاهد "أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا ’ الحرية ستنتصر‘، لا لاختبارات الـ’بي سي آر‘، ’نريد طعاماً‘، ’لا للإغلاق، نريد الحرية‘".

وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر حشدا أمام مطعم الجامعة، يلتف حول متحدث يصرخ قائلاً "إنها ليست حياة طبيعية، لقد سئمنا، حياتنا لم تكن كذلك من قبل".

وتلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بالصين تعتبر منخفضة طبقا للمعايير العالمية، فقد سجلت الإصابات مستويات قياسية لأيام مع إعلان السلطات الصحية تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة يوم السبت.