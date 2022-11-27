زلزال بقوة 5 درجات يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز الأمريكى، أن الزلزال وقع على عمق 67.8 كيلومتر تحت الأرض، ومركزه يقع عند خط عرض 49.40 درجة وخط طول 155.60 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير روسية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال. يشار إلى أن مدينة سيفيرو - كوريلسك تعتبر مركزاً إدارياً بجزر كوريل الشمالية التابعة لمنطقة ساخالين أوبلاسك الروسية.

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