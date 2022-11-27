الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنس مجدى خالد غزال (20 عاما)، من مكان عمله فى مخبز بمنطقة وادى الهرية، جنوب الخليل، وأحمد شيحة، من بلدة عناتا فى القدس.
كما اعتقلت كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم، من قرية المغير فى رام الله، ومجاهد نعيم أبو سرحان من بلدة العبيدية فى بيت لحم.
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