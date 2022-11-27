جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز - فى بيان، اليوم الأحد - أن ذروة حالات الإصابة بلغت 5.527 فى ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التى سجلت إجمالى 4.156 حالة إصابة، ثم ولاية تكساس بعدد 2.814، وتلتها ولاية تكساس بإجمالى 2.797 حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالى 1.951.
وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن إجمالى توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع مليون و90 ألفا و222 جرعة من لقاج جينيوس لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ18 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات جدرى القرود فى أمريكا تتجاوز 29 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.