إصابات جدرى القرود فى أمريكا تتجاوز 29 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز - فى بيان، اليوم الأحد - أن ذروة حالات الإصابة بلغت 5.527 فى ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التى سجلت إجمالى 4.156 حالة إصابة، ثم ولاية تكساس بعدد 2.814، وتلتها ولاية تكساس بإجمالى 2.797 حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالى 1.951.

وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن إجمالى توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع مليون و90 ألفا و222 جرعة من لقاج جينيوس لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ18 عاما.