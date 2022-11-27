رئيس كوريا الشمالية: نمتلك صاروخ «هواسونج 17» الأقوى نوويا على مستوى العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية نووية في العالم.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم أون اجتمع مع المساهمين في الاختبار الناجح لنوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وهو «هواسونج 17»، إذ أكّدوا أنَّه أقوى سلاح استراتيجي في العالم ويشكل قفزة هائلة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ باليستية،

وبحسب الوكالة، فقد أشاد الزعيم الكوري الشمالي بمساهمة العلماء والجنود ومسؤولي هذا البرنامج في تحقيق هدف بناء أقوى جيش في العالم.

وأوضح أون أن الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل في حماية كرامة الدولة والشعب وسيادتهما بشكل موثوق، مؤكّدًا أنَّ هذه أكبر وأهم قضية ثورية، وهدفها الأوحد هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل في هذا القرن.