تصريح جديد من زعيم كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - فى نسختها بالإنجليزية - أن الزعيم أون اجتمع مع المساهمين فى الاختبار الناجح لـ نوع جديد من الصواريخ البالسيتية العابرة للقارات وهو "هواسونجفو 17"، حيث أكدوا أنه أقوى سلاح استراتيجى فى العالم ويشكل قفزة هائلة إلى الأمام فى تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ بالسيتية، مشيدا بمساهمة العلماء والجنود ومسؤولى هذا البرنامج، فى تحقيق هدف بناء أقوى جيش فى العالم.
وأضاف زعيم كوريا الشمالية، أن الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل فى حماية كرامة الدولة والشعب وسيادتهما بشكل موثوق، مؤكدا أن هذه أكبر وأهم قضية ثورية، وهدفها الأوحد هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية فى العالم، القوة المطلقة التى لم يسبق لها مثيل فى هذا القرن.
وأعرب عن امتنانه لشعبه المخلص والوطنى الذى تحمل كل أنواع المصاعب وقدم الدعم المطلق لقضيته العظيمة فى بناء جيش قوى واحد تلو الآخر.
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