غازبروم: سنشحن 42.6 مليون متر مكعب غاز لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وكان ممثل غازبروم الروسية كشف، أول أمس الجمعة، عن أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا، بنحو 42.4 مليون متر مكعب يوميًا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفا أن أوكرانيا رفضت طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا.

وبحسب وكالة "تاس" الرووسية، أشار ممثل الشركة إلى أن "غازبروم ستنقل الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية بالحجم الذى أكده الجانب الأوكرانى عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.4 مليون متر مكعب اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى. وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".