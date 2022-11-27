بولندا: سننفق 3% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوشاشتاك - حسبما نقل راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - "إنه على الرغم من الحرب فى أوكرانيا، فإن الميزانية العسكرية الإجمالية لدول الناتو أقل مما كانت عليه فى التسعينيات على الرغم من وجود عدد أكبر من الدول الأعضاء فى الحلف اليوم".
وأوضح بوشاشتاك أن فقط ثلث الدول الأعضاء فى الناتو أوفت بالحد الأدنى للإنفاق المطلوب والبالغ 2 % من الناتج المحلى الإجمالى، والذى تم الاتفاق عليه فى عام 2014.
ووصف الوزير شراكة بولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أقوى من أى وقت مضى"، منوها بأنه تم تعزيز التعاون الثنائى بين بولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى فى منطقة أوروبا الوسطى والشرقية فى السنوات الأخيرة.
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