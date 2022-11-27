«القاهرة الإخبارية» تستعرض درجات الحرارة فى عواصم العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى مصر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد ظاهرة جوية وحيدة وهى الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفى السعودية، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة فى شمال المملكة ومعتدلا فى باقى المناطق، وتسود أجواء مستقرة فى غالبية مناطق المملكة مع بقاء فرص الأمطار الرعدية فوق المناطق الجبلية من جنوب غرب المملكة إلى مرتفعات الطائف.

وتشهد الأردن أجواء ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا فى أغلب المناطق ومعتدل الحرارة فى البحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وفى الليل تكون الأجواء باردة فى أغلب المناطق مع استمرار ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، واستعرض البرنامج جولة للتعرف على درجات الحرارة وكانت كالتالى.

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

القدس العظمى 17 والصغرى 11

الرياض العظمى 31 والصغرى 16

عمان العظمى 17 والصغرى 8

أبو ظبى العظمى 31 والصغرى 26

تونس العظمى 17 والصغرى 11

الخرطوم العظمى 36 والصغرى 22

بكين العظمى 8 والصغرى 1

موسكو العظمى -3 والصغرى -6

لندن العظمى 13 والصغرى 7

روما العظمى 17 والصغرى 5

برلين العظمى 7 والصغرى 2

باريس العظمى 9 والصغرى 6