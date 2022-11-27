زلزال بقوة 5 درجات يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - قال المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم الأحد، إن زلزالا بلغت قوته 5 درجات ضرب منطقة "كاراجا" فى جزيرة "مينداناو، ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.





وأضاف المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال تم تسجيله حوالى الساعة 12.43 بالتوقيت المحلى للبلاد. وأشار إلى أن مركز الزلزال وقع قبالة شمال شرق بلدة "كورتيس" بمقاطعة "سوريجاو ديل سور"، محذرا السكان فى المناطق المتضررة من الاستعداد للهزات الارتدادية المحتملة. وتتعرض الفلبين عادة إلى الزلازل حيث أنها تقع داخل حلقة النار فى المحيط الهادئ.

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