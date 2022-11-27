مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة، أن شخصا توفى فى المكان وأصيب خمسة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار فى المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

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