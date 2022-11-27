العالم اليوم - اليمن.. "أوتاوا" توافق على تمديد الدعم بمجال نزع الالغام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - مددت الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الألغام "أوتاوا"، أمس السبت، تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة 5 سنوات وذلك نظير جهود وإيفاء اليمن بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام.

جاء ذلك خلال اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية "أوتاوا" في أعمال مؤتمر حظر الألغام المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أمين العقيلي، في كلمة الجمهورية اليمنية خلال المؤتمر، إلى الصعوبات التي يواجهها اليمن جراء الأعمال المتعلقة بالألغام ومنها استمرار جماعة الحوثي في زراعتها.

ودعا العقيلي جميع الدول المشاركة والمنظمات الدولية إلى الضغط على جماعة الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي قامت بزراعتها.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت في يوليو الماضي أن68 مدنياً على الأقل قتلوا في اليمن خلال شهر يونيو فقط، بينهم 21 طفلا، في انفجار ألغام وقذائف من مخلفات الحرب.

وأشارت تقارير منظمات دولية ومحلية، إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وتؤكد الحكومة اليمنية، بأن مليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب.