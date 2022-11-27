رئيس وزراء بولندا يزور كييف لمناقشة أزمة تؤرق بلاده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:32 صباحاً - أجرى رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيتسكي، زيارة لكييف لمناقشة مشاكل اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء البولندي، أن مورافيتسكي زار النصب التذكاري لضحايا "الهولودومور"، ووضع عليه إكليلا من الزهور.

و"الهولودومور" هي المجاعة التي عمت أوكرانيا وعددا من الجمهوريات السوفيتية والكثير من دول العالم خلال حقبة الثلاثينات لأسباب طبيعية كان أبرزها ظاهرة انتشار آفة الجراد التي التهمت المحاصيل الزراعية، واستغلها النازيون للترويج بأن السلطات السوفيتية تعمدت تجويع الشعب الأوكراني لأسباب عرقية ووطنية، ما يدل على قدم محاولات الغرب في ترسيخ النزعة القومية المبنية على أسس نازية، واجتثاث روابط الشعب الأوكراني من أصوله الروسية.