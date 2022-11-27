وزيرة بريطانية تتوجه لأستراليا لبحث تعزيز أمن وسلام المحيطين الهندى والهادئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:32 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية السبت، أن وزيرة الدولة لشؤون المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان ستتوجه اليوم الأحد إلى أستراليا لتركيز الجهود المستقبلية على تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن تريفيليان من المقرر أن تلتقي وزير الخارجية الأسترالي بيني وونج ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتم بحث تعزيز اتفاقية "أوكوس" الأمنية الثلاثية الموقعة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تساعد الدول الثلاث في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

من جانبها، أعربت تريفيليان عن سعادتها للعودة لأستراليا للمرة الثانية خلال العام الجاري لتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع أحد أقرب شركائنا.

وقالت "إن تعزيز الشراكات القوية والطموحة مع دول مثل أستراليا هي جوهر التزامنا بتعميق مشاركتنا مع المحيطين الهندي والهادئ وأن نصبح الدولة الأوروبية ذات الوجود الأوسع والأكثر تكاملا في المنطقة".

ومن المقرر أن تجتمع تريفيليان مع ممثلين من الحكومة والمجتمع المدني حول العمل المستمر الذي تقوم به كل من حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية مع مجتمعات الأمم الأولى في جميع أنحاء أستراليا.