عمران خان يعلن انسحاب حزبه من المجالس الإقليمية والوطنية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية السبت أن هذا التطور قد جاء فى أول ظهور علنى لعمران خان منذ إصابته فى هجوم مسلح فى وقت سابق من هذا الشهر.
وكان قد أُطيح بخان، زعيم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، فى تصويت بحجب الثقة فى البرلمان فى شهر أبريل 2022، ويُعد الآن من المعارضة الباكستانية لحكومة رئيس الوزراء الحالى شهباز شريف، حيث يطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
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