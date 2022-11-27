العالم اليوم - مونديال 2022.. مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر مونديال 2022.. مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:26 صباحاً - تتواصل في قطر اليوم الأحد، مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ستجري 4 مباريات، لعل أهمها اللقاء الذي يجمع بلجيكا مع المغرب واللقاء الذي سيجمع إسبانيا مع ألمانيا.

ففي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي، يلتقي منتخبا اليابان وكوستاريكا على ملعب أحمد بن علي.

وكانت الجولة الأولى شهدت مفاجأة بفوز المنتخب الياباني على نظيره الألماني القوي، وأحد المرشحين للفوز بالبطولة، وذلك بهدفين مقابل هدف واحد.

أما كوستاريكا فقد خسرت أمام إسبانيا بسباعية نظيفة.

أما المباراة الثانية، فستجمع منتحب المغرب مع الشياطين الحمر، أي المنتخب البلجيكي، وذلك على ملعب الثمامة، وستجري في الساعة الخامسة مساء.

وكان المنتخب المغربي تعادل سلبيا مع نظيره الكرواتي، فيما فازت بلجيكا بشق الأنفس على كندا بهدف نظيف.

وتجمع المباراة الثالثة، التي ستجري الساعة الثامنة على ملعب خليفة الدولي منتخبي كرواتيا وكندا.

أما المباراة الرابعة، والتي تعد مباراة قمة مبكرة، فستجمع كلا من إسبانيا وألمانيا وذلك على ملعب البيت وستجري في الساعة 11 مساء.

والمباراة فرصة للتعويض لألمانيا، بينما فرصة للتأهل لإسبانيا، كما هو الحال مع المنتخب الياباني.

وخسارة ألمانيا في مباراة اليوم تعني خروجها من كأس العالم، خصوصا وأن فوز اليابان على كوستاريكا شبه مضمون، إلا إذا حصلت مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، وهو يبدو أمرا شبه مستبعد.