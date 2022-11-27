مصرع 15 شخصا بهجمات مسلحة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية أن مفوض الأمن الداخلى والشؤون الداخلية بمحافظة كادونا النيجيرية صموئيل أروان أكد فى بيان له أن مسلحين مجهولين شنوا هذه الهجمات الدامية على أربع قرى فى المحافظة، مشيرة إلى أن الهجمات المسلحة أصبحت تشكل تهديدا أمنيا رئيسيا فى أنحاء من نيجيريا، وأسفرت عن وقوع قتلى وعمليات اختطاف.

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