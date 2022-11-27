العراق: مقتل شخص جراء هجوم مسلح شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن شخصين مجهولى الهوية يستقلان دراجة نارية أقدما على قتل مواطن ضمن مدينة الصدر شرقى العاصمة. يأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" فى أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.

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