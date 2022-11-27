روسيا: توجد أوراق تثبت أن أمريكا عملت على مسببات الأمراض فى معامل أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية فى وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، توجد أوراق تثبت أن أمريكا عملت على مسببات الأمراض فى معامل أوكرانية.





وأوضح كيريلوف - فى تصريحات صحيفة، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت، وقبل المؤتمر التاسع لمراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، الذى سيعقد خلال الفترة من 28 نوفمبر الجارى وحتى 16 ديسمبر المقبل فى جنيف - أن الأوراق التى أتيحت لوزارة الدفاع الروسية كشفت عن التعاون بين كييف وواشنطن، فضلاً عن محاولات السيطرة على مسببات الأمراض فى المختبرات الأوكرانية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أخفت أنشطة وكالة الحد من التهديدات الدفاعية عن الأمريكيين، وحذفت المعلومات المتعلقة بنتائج البحث التى تم الحصول عليها فى أوكرانيا من تقاريرهم.

وقال كيريلوف:"تشير الأوراق التى تم الكشف عنها مرة أخرى إلى تعاون كييف وواشنطن، فضلاً عن محاولات السيطرة على مسببات الأمراض فى المختبرات الأوكرانية من خلال تثبيت نظام "أرشفة الصور والاتصالات"، وهى تقنية تصوير طبى توفر تخزينا اقتصاديا وسهولة الوصول إلى الصور، والذى تم توفير أجزاء منه لأوكرانيا تحت شعار" ممتلكات الحكومة الأمريكية ".

وأضاف"هذا يتوافق مع المواد الموجودة فى حوزتنا، والتى تشمل بطاقة تسجيل المشروع ووثائق العقد المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الأوكرانية".

وأشار إلى أن نظام "أرشفة الصور والاتصالات" جعل من الممكن لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن تتبع فى الوقت الحقيقى مكان وجود مسببات الأمراض شديدة الخطورة واستخدامه فى المختبرات فى جميع أنحاء العالم، والوصول إلى نتائج "التجارب الغامضة أخلاقيا وقانونيا".

وقال " إنه تم إخفاء أنشطة وكالة الحد من التهديدات الدفاعية بعناية، بما فى ذلك عن الأمريكيين أنفسهم وبالتالى، فى 10 نوفمبر، تم الحصول على وثيقة من 345 صفحة تتعلق بتمويل شركة بلاك اند فيتش وأنشطتها فى أوكرانيا".

وأضاف كيريلوف أن استراتيجية وكالة الحد من التهديدات الدفاعية المحدثة حتى عام 2027 تقر صراحة بدورها المزدوج، والذى لا يشمل فقط توفير الحماية، ولكن أيضًا تقديم الدعم القتالى للوحدات العسكرية.

ووفقا للقائد الروسى، فإنه بموجب هذه الاستراتيجية، فإن إحدى مهام الوكالة الأمريكية ذات الأولوية هى ضمان التفوق العسكرى للقوات الأمريكية على العدو.