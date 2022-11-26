أولاف شولتس: ما نمر به الآن هو أسوأ أزمة غذاء عالمية فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس أن بلاده ستقدم 10 ملايين يورو إضافية لضمان أمن إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى، بحسب "روسيا اليوم".



وقال شولتس فى خطاب متلفز إنه "لا يجب استخدام الجوع كسلاح أبدا".

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكننا قبول ما نمر به الآن وهو أسوأ أزمة غذاء عالمية في السنوات الأخيرة مع عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص، من أفغانستان إلى مدغشقر، ومن الساحل إلى القرن الإفريقي".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا ترحب بالجهود الأممية الناجحة لتمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود.