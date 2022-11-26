بوريس جونسون يعلن عن حملة تبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون، عن حملة لجمع التبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا، قبيل عطلة عيد الميلاد في البلاد، بحسب " روسيا اليوم".

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فإن توقيت دعوة جونسون يتزامن مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، عندما تقام العديد من الفعاليات الخيرية في البلاد، والتي غالبا ما ينضم إليها المشاهير.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "البريطانيون معروفون بكرمهم وانفتاحهم العقلي ويظهرون هذه الصفات حتى عندما تكون الأوقات صعبة في البلاد. لذلك، أحث الناس على التعمق أكثر في جيوبهم في عيد الميلاد هذا العام".

وأشار إلى أنه سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لشراء الأدوية والمعدات للمستشفيات الأوكرانية، ويقترح إرسال التبرعات إلى مؤسسة "سيركل هيلث"، التي ساعدت سابقا في إرسال عدة شحنات من الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين جنيه إسترليني.

ودعا رئيس الصندوق باولو بيري، شعب المملكة إلى "عدم اللامبالاة" بمشاكل الأوكرانيين بسبب الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني حاليا.