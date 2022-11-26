الجزائر وتونس تؤكدان على توافق رؤى ومواقف البلدين حول التهديدات المشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم السبت لوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن لعمامرة نقل رسالة من الرئيس الجزائرى إلى نظيره التونسى، تندرج فى إطار التواصل الدائم بين قائدى البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائى نحو آفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق.

وبحسب البيان، شكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات، التى اعتمدها القادة العرب فى قمة الجزائر، فضلا عن استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمى فى ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.

وفى السياق ذاته، أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره التونسى عثمان الجرندى، تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التى تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.