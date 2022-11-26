العالم اليوم - مونديال 2022.. ماكرون يغرّد بالعربية بعد تأهل فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، عقب تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

ونشر ماكرون، على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية تغريدة باللغة العربية، جاء فيها: "في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وبشأن تأهل منتخب "الديوك" إلى الدور الثاني، قال ماكرون: "لون العالم يرقص فرحا بعد كلّ هدف تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحا سويا! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!".

وفاز المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل واحد، وضمن تأهله إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم في قطر.

وبذلك، باتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.