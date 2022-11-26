مستشار الأمن العراقى وزعيم ائتلاف النصر يؤكدان ضرورة حفظ سيادة البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الأعرجى، فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "التقيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادى، وبحثنا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، وأهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من إنجازات أمنية، كما استعرضنا رؤية الحكومة للنهوض بواقع الدولة والمواطن".

وكان حيدر العبادى قد شغل منصب رئيس الوزراء العراقى فى الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.