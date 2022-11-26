خبير اقتصادى: أمريكا أضرت بالمصالح الأوروبية ولا تأبه بالحلفاء

جدة - نرمين السيد - وقال "درويش" فى مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تجربة قبل عدة أشهر تثبت هذا الأمر، عندما قامت أستراليا وسويسرا بإلغاء صفقة شراء طيارات فرنسية، بسبب ضغوطات أمريكا عليهما، ليضطرا إلى شراء غواصات وطائرات أمريكية.
وأضاف: "أمريكا قامت برفع أسعار الغاز وباعتها لأوروبا بأسعار مضاعفة، وأعتقد أن أوروبا بدأت تنتبه لذلك".
وتابع: "أمريكا أجبرت أوروبا على التبليغ عن كل صفقات التجارة العالمية التى تقوم بها مع الدول المختلفة، وبناء عليه قامت الشركات الأمريكية بتقديم أسعار منافسة للأسعار الأوروبية، فأخذت تلك الصفقات من أوروبا".
واستطرد: "الأوروبيون يعانون من أزمة اقتصادية حادة، لأنهم انساقوا وراء المصالح الأمريكية، وضحوا من أجلها، فى نفس الوقت الذى لا تهتم فيه أمريكا بالمصالح الأوروبية.
وواصل حديثه: "أمريكا تخالف قواعد المنافسة التى ترفض أن تقوم بها الصين ودول اخرى، فهى تسمح لنفسها ما لا تسمح به للغير".
واستكمل: "أعتقد إن الأوروبيين سيعانون كثيرا فى الشتاء لأن المصالح الأوروبية تضررت بشكل كبير، فخسروا حتى الآن أكثر من 2 إلى 3 تريليون نتيجة الحرب مع أوكرانيا".
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