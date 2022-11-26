الدفاع الروسية: واشنطن تستمر فى بناء قدراتها العسكرية البيولوجية

جدة - نرمين السيد - حذر قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف، اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة تستمر فى تنفيذ سياستها الخاصة ببناء قدراتها العسكرية البيولوجية، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الاستعراضى التاسع للأسلحة البيولوجية فى روسيا.







وقال كيريلوف - فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل إدراج أهداف بناء قدراتها العسكرية والبيولوجية فى عقديتها، على سبيل المثال فى 18 أكتوبر، نشر البيت الأبيض استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات البيولوجية التى تدعو إلى تمويل قدره 88 مليار دولار منها 17 مليار دولار فى العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية".

وأشار كيريلوف إلى أنه يمكن رؤية محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدول أخرى، موضحا أنه بموجب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة "من المفترض أن تتم الإجراءات لمواجهة التهديدات البيولوجية سواء سيتم اتخاذ تلك الإجراءات على أراضى الولايات المتحدة أو فى الخارج".

وقال المسئول العسكرى الروسى إن الأنشطة العسكرية البيولوجية فى المختبرات الأمريكية بأوكرانيا تثير مخاوف حتى بين أقرب حلفاء واشنطن، على الرغم من أن الدول الغربية أعاقت التصويت على قرار مجلس الأمن الدولى بشأن إجراء تحقيق دولى بخصوص تلك المختبرات.

وأضاف كيريلوف أنه رغم أن قرار مجلس الأمن الدولى بناء على اقتراح روسيا، فشل فى الحصول على الأصوات المطلوبة، بجانب عدم إطلاق مجلس الأمن أى آلية للتحقيق، فإن نتائج التصويت "توضح أن الإجراءات العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة فى أوكرانيا تثير مخاوف حتى بين أقرب أصدقائها ".

وأوضح كيريلوف أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا صوتوا ضد مشروع القرار، وفى المقابل صوتت الصين وروسيا لصالحه، بينما قررت دول أخرى مثل الهند والمكسيك والنرويج، وهى عضو فى حلف الناتو، الامتناع عن التصويت.