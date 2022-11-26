العالم اليوم - مونديال 2022.. كيف يحسم تأهل المنتخبات المتساوية في النقاط؟

انتم الان تتابعون خبر مونديال 2022.. كيف يحسم تأهل المنتخبات المتساوية في النقاط؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - مع استمرار مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022، يحدث أحيانا أن تتساوى منتخبات تنتمي لنفس المجموعة في عدد النقاط، مما يطرح علامات استفهام عن المعايير التي يتم اللجوء إليها من أجل حسم تأهلها إلى دور الـ16.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد 6 معايير تؤخذ بعين الاعتبار في حال تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط. المعيار الأول: فارق الأهداف، حيث سيتأهل الفريق صاحب أعلى فارق أهداف إلى المرحلة التالية.

فارق الأهداف، حيث سيتأهل الفريق صاحب أعلى فارق أهداف إلى المرحلة التالية. المعيار الثاني: الأهداف المسجلة في حالة التعادل بفارق الأهداف، حيث سيمر إلى الدور الموالي المنتخب الذي سجل عددا أكبر من الأهداف.

الأهداف المسجلة في حالة التعادل بفارق الأهداف، حيث سيمر إلى الدور الموالي المنتخب الذي سجل عددا أكبر من الأهداف. المعيار الثالث: إذا استمر التعادل في المعيارين الأولين، المعيار الثالث الذي يتم النظر فيه هو نتيجة المواجهة المباشرة بين الفرق المتعادلة. المعيار الرابع: يتعلق بأفضل فارق أهداف في المباريات بين المنتخبات المتعادلة.

يتعلق بأفضل فارق أهداف في المباريات بين المنتخبات المتعادلة. المعيار الخامس: اللعب النظيف، حيث إذا حصل لاعب على بطاقة صفراء يتم خصم نقطة واحدة من الفريق، وإذا حصل لاعب على بطاقتين صفراوين تُخصم 3 نقاط. وفي حالة حصول أي لاعب على بطاقة حمراء مباشرة تخصم 4 نقاط، أما في حالة الحصول على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء مباشرة فيتم خصم 5 نقاط. ومن لديه سجل أفضل في اللعب النظيف يتأهل إلى الدور التالي.

اللعب النظيف، حيث إذا حصل لاعب على بطاقة صفراء يتم خصم نقطة واحدة من الفريق، وإذا حصل لاعب على بطاقتين صفراوين تُخصم 3 نقاط. وفي حالة حصول أي لاعب على بطاقة حمراء مباشرة تخصم 4 نقاط، أما في حالة الحصول على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء مباشرة فيتم خصم 5 نقاط. ومن لديه سجل أفضل في اللعب النظيف يتأهل إلى الدور التالي. المعيار السادس: في حال استمر التعادل في كل المعايير المذكورة سلفا، يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المنتخب الذي سيتأهل لدور الـ16.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مونديال 2022.. كيف يحسم تأهل المنتخبات المتساوية في النقاط؟ .. في رعاية الله وحفظة