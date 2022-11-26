العالم اليوم - التعادل قد يؤهل السعودية بشرط.. فرص الأخضر للتأهل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 08:21 مساءً - تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم، يوم السبت، خسارة مفاجئة أمام بولندا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم المقام في قطر.

السعودية رغم الأداء اللافت، إلا أنها لم تنجح في ترجمة سيطرتها لأهداف، لتتلقى هدفين عن طريق زيلنسكي وليفاندوفسكي، ويخسر "الأخضر" أول مباراة له في المونديال، بعد الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

وبات ترتيب المجموعة كالتالي:

1- بولندا 4 نقاط من مباراتين (فارق أهداف +2)

2- السعودية 3 نقاط من مباراتين (فارق أهداف -1)

3- المكسيك 1 نقطة من مباراة (فارق أهداف 0)

4- الأرجنتين صفر نقاط من من مباراة واحدة (فارق أهداف -1)

وفي وقت لاحق السبت، يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره المكسيكي.

ويواجه المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الأربعاء، نظيره المكسيكي، فيما تصطدم بولندا بالأرجنتين.

ويحتاج الأخضر الفوز في المباراة المقبلة أمام المكسيك لضمان التأهل دون النظر لنتائج المباريات الأخرى، حيث لن يتخطى أكثر من منتخب واحد في المجموعة الـ6 نقاط، وهو الرصيد الذي سيصل إليه الأخضر حال فوزه على المكسيك.

التعادل قد يؤهل بشرط

تعادل السعودية أمام المكسيك قد يؤهل الأخضر ولكن بأحد تلك الشروط:

- تعادل أو فوز الأرجنتين أمام المكسيك، وفوز بولندا أمام الأرجنتين.

- فوز الأرجنتين في مباراتيها أمام المكسيك وبولندا، ولكن يجب أن يفوز التانغو أمام بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.