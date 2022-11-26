وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت، بوفاة وزير الخارجية فلاديمير ماكي.

وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، أن الوزير فلاديمير ماكي توفي فجأة.

وكان من المقرر عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين المقبل.

وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا، منذ عام 2012.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أفادت أول أمس الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيزور مينسك يومي 27 و28 من نوفمبر، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت زاخاروفا، إنه في الـ 27-28 من نوفمبر، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مينسك، للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية لروسيا وبيلاروسيا".

وذكر زاخاروفا، أنه ومن المقرر أن يلتقي لافروف رئيس جمهورية بيلاروس ووزير الخارجية.

وفي سياق آخر، اقترحت وزارة العدل البيلاروسية حظر الأحزاب السياسية في البلاد، تلك التي تتعارض أنشطتها مع السياسات الداخلية والخارجية ومع مفهوم الأمن القومي، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا.

وقال نائب وزير العدل في بيلاروسيا، أوليج كوت، اليوم الثلاثاء، أن أساس التصفية، وفقا لمشروع القانون، هو تضارب الأنشطة مع التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية ومفهوم الأمن القوم، الذي أقره مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا.