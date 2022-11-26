عاجل- وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكى

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولى جلاز قوله: "لقد توفى وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكى". وأشارت الوكالة إلى أن ماكى، الذى وُلد فى 5 أغسطس عام 1958 بمنطقة جرودنو، تولى منصب وزير خارجية بيلاروسيا فى أغسطس 2012، لافتة إلى أنه تخرج من معهد مينسك الحكومى للغات الأجنبية، وعمل فى المجلس الأوروبى، كما ترأس إدارة التعاون الأوروبى فى وزارة الخارجية البيلاروسية، وتولى أيضا منصب مساعد الرئيس البيلاروسى بين 2000 و2008.

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