مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف سبب الخلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن المهاجرين

جدة - نرمين السيد - كشف خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى مارسيليا، عن أن اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية جاء بناء على طلب من وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، وذلك فى أعقاب رفض إيطاليا استقبال سفنية لمهاجرين، ما أثار أزمة بين دول الاتحاد الأوروبى.





وقال خالد شقير، خلال مداخلة عبر "سكايب" من مارسيليا، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن فرنسا وافقت على استقبال 70 مهاجرًا من بين الموجودين على متن السفنية سبب الأزمة، وجار دراسة ملفات بعضهم للحصول على موافقة وجودهم فى القارة الأوروبية، أما الباقى فسيتم توزيعهم على الدول الأوروبية. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك خلافًا بين إيطاليا وفرنسا بشأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين على مستوى الإعلام، ولم تصل إلى الخلافات الرسمية بين الدولتين. كما أوضح خالد شقير، أن فرنسا طالبت بتأمين الحدود فى جنوب البحر المتوسط لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجريمة والعصابات الإجرامية التى تهرب المهاجرين.

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