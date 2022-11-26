جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إطلاق مبادرة "حبوب من أوكرانيا" للمساهمة فى دعم الدول الأكثر فقرا فى إفريقيا بالغذاء، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين للمجاعة التى شهدتها أوكرانيا السوفيتية ويُطلق عليها اسم "هولودومور".





وأشار زيلينسكى فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- إلى أن المبادرة ستتضمن إرسال 60 سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقرا فى إفريقيا، وذلك بحلول منتصف العام المقبل 2023. وقال زيلينسكى فى إعلانه: "حتى مع معاناة بلادنا من عجز الغذاء، والأراضى الزراعية المُدمرة، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق، لن ننسى أبدا دورنا كمواطن دولى مسئول، خاصة وأننا مررنا بتجربة المجاعة بأنفسنا". وتابع قائلا: "إفريقيا فى حاجة شديدة للغذاء، وأوكرانيا مستعدة لدعم الشعوب الأكثر ضعفا لسد حاجاتهم"، لافتا إلى أنه كجزء من المبادرة أيضا سيتم إرسال حبوب أوكرانية إلى المناطق التى تحتاج إلى مساعدات إنسانية مثل السودان واليمن والصومال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كييف تُطلق مبادرة «حبوب من أوكرانيا» لدعم الدول الإفريقية بـ60 سفينة حبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.