العالم اليوم - رويترز: احتياطيات مصر من القمح تكفي استهلاك أكثر من 5 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قال نائب وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إبراهيم عشماوي، السبت، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من 5 أشهر، في حين أن احتياطي السكر لديها يكفي لأربعة أشهر فقط.

وأشار عشماوي في تصريحات لرويترز إلى أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي لمدة 5 أشهر تقريبا، بينما تكفي احتياطيات الأرز لمدة أربعة أشهر.

وأضاف أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، انتهت من تسجيل 40 مطحنا في البورصة المصرية للسلع استعدادا لأول تداول للقمح الأحد.

وذكر بيان لوزارة التموين الثلاثاء أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها إلى المطاحن عبر منصة بورصة السلع بمعدل طرح مرتين أسبوعيا بدءا من غدا الأحد 27 نوفمبر، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.

وقال عشماوي إنه سيتم الإعلان عن الكميات التى سيتم تداولها ومواصفاتها قبل التداول بأقل من ساعة، أي في آخر لحظة قبل التداول لأنه سيكون على شكل مزايدة.

وأضاف أنه سيتم تداول السلع الاستراتيجية الأخرى كالزيت والسكر والأرز تباعا.