العالم اليوم - فيديو.. هذا مافعلته انهيارات أرضية بجزيرة إسكيا الإيطالية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هذا مافعلته انهيارات أرضية بجزيرة إسكيا الإيطالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - تسببت انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة في ساعة مبكرة من صباح، السبت، بجزيرة إسكيا الواقعة جنوبي إيطاليا، في فقدان ما يصل إلى 12 شخصا، إذ انفصلت رقعة موحلة ببلدة ساحلية وانهارت بنايات وجرفت سيارات إلى البحر.

كان انفصال رقعة الطين عن سفوح الجبال قويا بما يكفي لانجراف السيارات والحافلات نحو البحر في ميناء كاساميتشولا الواقع على الطرف الشمالي من الجزيرة.

وكانت حركة السير في الشوارع صعبة، بينما حث رؤساء البلديات في الجزيرة السكان على البقاء في منازلهم، وتم الإبلاغ عما لا يقل عن 100 شخص عالقين.

وثمة تضارب حول عدد القتلى، إذ قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في البداية إنه تأكد مقتل 8 أشخاص، فيما قال وزير الداخلية في وقت لاحق إنه لم يتم تأكيد أي حالة وفاة، بينما فقد ما بين 10 و12 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن عمدة نابولي قوله إنه تم العثور على جثة واحدة في الجزيرة، التي تقع في خليج نابولي.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لقناة "راي" التلفزيونية الحكومية من مركز الطوارئ بروما، إن "الوضع معقد وخطير للغاية لأنه ربما يكون بعض هؤلاء الأشخاص مدفونين تحت الوحل".

كما أوردت "أنسا" أن ما لا يقل عن 10 بنايات انهارت، وتم العثور على عائلة تضم طفلا حديث الولادة تم الإبلاغ عن فقدها في وقت سابق وتتلقى رعاية طبية، وفقا لما ذكره عمدة نابولي.

وأظهر مقطع مصور من الجزيرة جرافات صغيرة تفتح الطرق، بينما استخدم السكان خراطيم المياه في محاولة لإخراج الوحل من منازلهم.

وتشارك فرق الإطفاء وقوات خفر السواحل في جهود الإنقاذ، كما وصلت تعزيزات على متن عبارة، تضم فرقا من الكلاب البوليسية للمساعدة في جهود البحث.

تعد الجزيرة الجبلية المكتظة بالسكان مقصدا سياحيا شهيرا يضم شواطئ ومنتجعات صحية.

وكان زلزال بقوة 4 درجات ضرب الجزيرة عام 2017 وتسبب في مصرع شخصين، كما ألحق أضرارا جسيمة بمدينتي كاساميتشولا ولاكو أمينو.