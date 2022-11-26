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رئيس بيرو يعيّن رئيسة جديدة لمجلس الوزراء

عين رئيس البيرو بيدرو كاستيلو، رئيسة جديدة لمجلس الوزراء اليوم السبت. رئيس بيرو يعيّن رئيسة جديدة لمجلس الوزراءعين رئيس البيرو بيدرو كاستيلو، رئيسة جديدة لمجلس الوزراء اليوم السبت. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مكتب الرئيس، قوله: إن رئيسة مجلس الوزراء الجديدة بيتسي شافيز أدت اليوم اليمين الدستورية إثر توليها المنصب. وشافيز هي خامس رئيس لمجلس الوزراء منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو العام الماضي. وكان رئيس مجلس الوزراء السابق أنيبال توريس قد استقال بعد أن رفض الكونجرس البيروفاني التصويت لاقتراع بالثقة كان قد طلبه هو شخصيًّا.

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