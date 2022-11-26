باحث سياسى: أزمة الطاقة شقت الصف الأوروبى وألمانيا تبحث عن مصالحها

وأوضح ياسر أبو معيلق، خلال مداخلة عبر "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن النهج الذى سلكته ألمانيا كان فرديًا، وتسعى من خلاله لتحقيق مصالحها الشخصية أولاً، وبعيدًا عن التضامن الأوروبى الموحد، وهو موقف يعارض ما تسعى إليه فرنسا من محاولات لتوحيد الصف بشأن أزمة الطاقة.
وأضاف الباحث السياسى، أن المصالح الفردية هى التى جلبت فرنسا وألمانيا مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات، لتوقيع إعلان تضامن فى قطاع الطاقة، مضيفًا أن الاتفاق أظهر أن باريس وبرلين حريصتان على تسريع وتيرة المشروعات الصناعية الأوروبية.
وكانت فرنسا وألمانيا قد وقعتا، أمس الجمعة، إعلان تضامن فى قطاع الطاقة، حيث تعهدت ألمانيا بتوصيل الكهرباء إلى فرنسا، بينما تعهدت باريس بتزويد برلين بالغاز وفقًا لهذا الاتفاق.
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