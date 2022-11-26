الرئاسة الأوكرانية: عودة 12 مواطنًا أوكرانيًا من الأسر فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- إنه بعد تبادل آخر لأسرى الحرب مع "روسيا"، تمكنّا من تحرير 12 من أفراد شعبنا، بينهم 4 من جنود البحرية، واثنين من الحرس الوطنى، واثنين من حرس الحدود، وواحد من قوات الدفاع الإقليمى.

وأضاف يرماك أن هناك أيضًا 3 مدنيين، زوجان من عائلة واحدة ورجل آخر كان قد تم اعتباره فى عداد المفقودين، مشيرا إلى أن العسكريين العائدين هم "ضابطين و7 تتنوع رتبتهم بين الجنود والرقباء.

وذكر "يرماك" أنه من بين القوات العسكرية العائدة من روسيا، هناك من كانوا يدافعون عن ماريوبول ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وجزيرة الأفاعى، لافتا إلى أنه بعودة هؤلاء الأسرى، فإن إجمالى الأسرى الأوكرانيين العائدين من روسيا خلال هذا الأسبوع بلغ 98 أوكرانيًا.

وأكد "يرماك" أن الحكومة الأوكرانية "تعمل على إطلاق سراح جميع أفراد الشعب.. نحن لا نتوقف.. أنا ممتن للجهود التى يبذلها مقر التنسيق بشأن معاملة أسرى الحرب".