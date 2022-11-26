خبير فى الشأن الروسى: موسكو تملك أسلحة تستطيع تدمير الكون كاملا

جدة - نرمين السيد - وأوضح نصر اليوسف، خلال مداخلة عبر "سكايب" من موسكو لقناة "القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن روسيا استدعت التعبئة الجزئية، وجندت 318 ألف عنصر جديد كونها رأت فى ذلك ضرورة، إذ إن القوات التى دخلت فى البداية لا تستطيع أن تكمل بمفردها.
وفى تعليقه على عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اجتماعًا مع مجلس الأمن الروسى، أكد الخبير السياسى أن الروس فى الحرب قساة للغاية، وإذا لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم بالحسنى، وباستخدام الأسلحة العادية، سيحققونه بالقسوة، إذ تمتلك روسيا من الأسلحة ما يدمر الكون بأكمله، كما أن موسكو لديها من الصواريخ الحديثة ما تنفرد به عن غيرها.
وتابع، أن الأمر بات محسومًا بخصوص أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا لن تتراجع عن الضرب بقوة.
كما نوه الخبير فى الشأن الروسى، برفضه هذه الحرب بشكل قاطع، مذكرًا بأن هناك الآلاف من الناس يشردون ويقتلون، وقال: "كنت أتمنى أن يقبل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ما عرض فى البداية والتحاور قبل ضم تلك المناطق الأربعة".
وأوضح نصر اليوسف، أن روسيا لن تتراجع وأنه فات الآوان، وأن الروس سيستخدمون القوة المفرطة، فالجميع على علم بما جرى من تدمير لكل مصادر الحياة فى أوكرانيا كالكهرباء والماء والاتصالات.
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