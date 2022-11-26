«القاهرة الإخبارية»: حظر واشنطن لبيع واستيراد معدات اتصالات خوفا من الصين

جدة - نرمين السيد - كشف ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى نيويورك، عن دوافع الولايات المتحدة الأمريكية من قرارها بشأن حظر أو بيع معدات اتصالات تهدد الأمن الوطنى، مؤكدًا أن القرار جاء خوفًا من الصين.





وأوضح ياسر نور الدين، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تحدثت بشكل مباشر عن تأثير القرار على الشركات الصينية، كما أنه يحمى حدود أمريكا داخليًا والشعب الأمريكى بشكل عام.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن القرار يتطابق مع القانون الذى وقعه الرئيس الأمريكى جو بايدن، العام الماضى، وهو القرار الذى تضمن منع الأجهزة السلكية واللاسلكية وأجهزة المراقبة، إذ تخشى أمريكا من حرب المعلومات، باعتبارها الجانب الأشرس فى "الحروب الحالية".

وأشار ياسر نور الدين، إلى أن واشنطن استعدت لهذا القرار عن طريق تخصيص حزمة مالية ضخمة لتصنيع ما يلزمها من أجهزة "الكمبيوتر والاتصالات والشبكات"، بالإضافة إلى أنها لم تمنعها بشكل نهائى، لكنها وضعت قواعد لمنع استيراد أجهزة غير موثوق بها.

وأضاف أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أصدرت، أمس الجمعة، عددًا من القرارات تحظر بيع أو استيراد معدات اتصالات من شأنها تهدد الأمن الوطنى، وأكدت الهيئة أن الخطوة تستند إلى قانون صادر فى عام 2021، وسوف تؤثر على شركات صينية متخصصة فى قطاع الاتصالات.