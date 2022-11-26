بدء فرز الأصوات فى انتخابات تايوان المحلية لشغل 11 ألف منصب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إن عملية الفرز بدأت على الفور فى أعقاب غلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة الرابعة عصرا "بالتوقيت المحلى للجزيرة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظهر أغلب النتائج بحلول مساء اليوم.

وتتضمن الانتخابات أيضا التصويت على استفتاء لخفض سن الانتخاب من 20 عاما إلى 18 عاما.

ويرى محللون أن الانتخابات قد تؤثر على ترشيحات مرشحى السباق الرئاسى القادم فى عام 2024.

يشار إلى أن حزب المعارضة الرئيسى فى تايوان "الكومينتانغ" حقق اكتساحا فى الانتخابات المحلية عام 2018، وعلى الرغم من ذلك هزم هزيمة ثقيلة فى الانتخابات العامة فى عام 2020 من قبل الحزب "الديمقراطى التقدمى" وزعيمته تساى إينج وون.