جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إن عملية الفرز بدأت على الفور فى أعقاب غلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة الرابعة عصرا "بالتوقيت المحلى للجزيرة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظهر أغلب النتائج بحلول مساء اليوم.
وتتضمن الانتخابات أيضا التصويت على استفتاء لخفض سن الانتخاب من 20 عاما إلى 18 عاما.
ويرى محللون أن الانتخابات قد تؤثر على ترشيحات مرشحى السباق الرئاسى القادم فى عام 2024.
يشار إلى أن حزب المعارضة الرئيسى فى تايوان "الكومينتانغ" حقق اكتساحا فى الانتخابات المحلية عام 2018، وعلى الرغم من ذلك هزم هزيمة ثقيلة فى الانتخابات العامة فى عام 2020 من قبل الحزب "الديمقراطى التقدمى" وزعيمته تساى إينج وون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء فرز الأصوات فى انتخابات تايوان المحلية لشغل 11 ألف منصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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