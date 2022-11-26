العالم اليوم - أعداد المتسوقين ترتفع 3.7 بالمئة في "بلاك فرايدي" ببريطانيا

انتم الان تتابعون خبر أعداد المتسوقين ترتفع 3.7 بالمئة في "بلاك فرايدي" ببريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 05:24 مساءً - أظهرت بيانات شركة "سينسورماتك سولوشنز" زيادة عدد متسوقي "بلاك فرايدي" في جميع أنحاء بريطانيا، لترتفع نسبتهم بنحو 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية في بريطانيا، إذ ارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي وفقا للبيانات.

ولكن الشركة أوضحت أن عدد المتسوقين في يوم "بلاك فرايدي" لا يزال منخفضا بنسبة 21.3 بالمئة عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات منفصلة من "باركليكارد بايمنتس" أن حجم المدفوعات في "بلاك فرايدي" قد ارتفع بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وكانت متاجر التجزئة في أوروبا تأمل في أن تشجع تخفيضات "بلاك فرايدي" المتسوقين على الإنفاق، على الرغم من أن هذا الموسم يأتي في ظل أزمة تكلفة معيشة متفاقمة، والانشغال بمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وتخشى المتاجر والمحال في أنحاء أوروبا من أن حركة البيع في موسم عيد الميلاد بشكل عام ستكون الأسوأ في عقد على الأقل، مع إحجام المتسوقين عن الإنفاق، بينما تزيد تكلفة تشغيل الأنشطة والأعمال دون أي مؤشر على أنها قد تتراجع مما يقلص هامش الربح.