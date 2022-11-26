العالم اليوم - لماذا بكى ليفاندوفسكي بعد هدفه في مرمى السعودية؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 05:24 مساءً - فور تسيجله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المرمى السعودي، انخرط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نوبة بكاء، حيث سجل هدفه الأول في تاريخه خلال نهائيات كأس العالم.

ونتيجة خطأ فادح لمدافع السعودية عبد الآله اليافعي في الدقيقة (81)، استلم نجم برشلونة الكرة ووضع الكرة بيسراه يمين حارس المرمى السعودي محمد العويس. هدف بولندا الأول حمل توقيع بيوتر زيلينسكي في الدقيقة (39). وكانت السعودية قد دشنت مشوارها المونديال بفوز ثمين على الأرجنتين 2-1.

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