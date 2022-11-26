الصومال: مقتل أكثر من 100 إرهابى فى عملية عسكرية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة، إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت، اليوم السبت، من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابى فى عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيرى" الواقعة فى الحد الفاصل بين محافظتى هيران وشبيلى الوسطى.





وأشار "العدالة" - فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إلى أن العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الصومالية وبالتعاون مع القوات الصديقة، موضحا أن من بين القتلى 10 قياديين بارزين. وشدد نائب وزير الإعلام الصومالى على أن منطقة "عيل طيرى" تحت سيطرة جيش بلاده، وأن العمليات لا تزال جارية لملاحقة فلول المتمردين.

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